– Правда ли, что в конце летнего окна "Динамо" интересовалось Бариновым и выбирали между ним и Норманном? Считаю, что они принципиально разные футболисты. "Динамо" интересовалось футболистом, но слышал о том, что это было не в конце августа. Так понимаю, что в конце лета вопрос там был решен – Норманн пришел в аренду, и я так понимаю, что бюджета на дорогостоящие покупки не было. А Дима, безусловно, один из самых дорогих игроков в России, – приводит слова агента "РБ Спорт".
Дмитрий Баринов выступает за главную команду "Локомотива" с лета 2016 года. Действующий контракт 26-летнего полузащитника рассчитан до лета 2023 года. Последнее продление соглашения случилось в 2017 году. Матиас Норманн перешёл в московское "Динамо" в самом конце летнего трансферного окна. 26-летний норвежский полузащитник перешёл в московский клуб на правах аренды из "Ростова". Предыдущий сезон Норманн провёл в Английской премьер-лиге, выступая за "Норвич". Дебютировал за "Динамо" в 9 туре РПЛ против "Сочи", в следующей игре на Кубок России с "Ахматом" получил повреждение и был заменён.
Агент Баринова: "Динамо" действительно интересовалось Дмитрием
Агент полузащитника и капитана "Локомотива" Павел Банатин рассказал об интересе к игроку со стороны "Динамо".
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