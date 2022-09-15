– Зачем российскому футболу нужны иностранцы? Выкачивать деньги? Всё время идет разговор о развитии футбола в стране. Так давайте сейчас! Сейчас надо заняться и сказать: нам не нужны здесь иностранцы! – передаёт слова Ловчева "Матч ТВ".
Напомним, что ранее определённые игроки, выступавшие за российские клубы, воспользовались опцией ФИФА о приостановке соглашений между командой и игроком до лета 2023 года. Подобные инциденты уже произошли с футбольными клубами ЦСКА, "Динамо", "Краснодаром" и пр. – опциями воспользовались Эджуке, Варела, Крыховяк и др.
Ловчев: российскому футболу не нужны иностранцы!
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев считает, что российскому спорту не нужны иностранцы.
Фото: Global Look Press