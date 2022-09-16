По информации источника, красно-белые согласовали назначение Пола Эшуорта на этот пост. Сообщается, что в ближайшее время британец прилетит в Москву для заключения контракта.
Эшуорт уже работал в России – в 2005 году он был спортивным директором "Ростова", в двух матчах был исполняющим обязанности главного тренера желто-синих.
Предыдущим спортивным директором "Спартака" был итальянец Лука Каттани. При нем красно-белые взяли Кубок России, в Российской Премьер-лиге (РПЛ) столичный клуб финишировал на 10-м месте.
Источник: Чемпионат
Источник: новым спортивным директором "Спартака" может стать Пол Эшуорт
СМИ: "Спартак" согласовал назначение Эшуорта на пост спортивного директора клуба
"Спартак" согласовал кандидатуру нового спортивного директора.
Фото: Getty Images