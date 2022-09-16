"Думаю, что поражение от "Крыльев Советов" может сказаться на "Зените" только положительно. После проигрыша они захотят отыграться. У Клаудиньо красная, он тоже захочет реабилитироваться. "Динамо" — один из конкурентов. Их надо обыгрывать", - приводит слова Широкова "СЭ".
Напомним, "Зенит" проиграл "Крыльям Советов" во втором туре группового этапа Кубка России (0:2). Это поражение стало для сине-бело-голубых первым в текущем сезоне. Из-за него команда Сергея Семака теперь занимает третье место в группе B Кубка России, уступая самим самарцам и "Спартаку"
В ближайшем туре РПЛ "Зенит" в гостях сыграет с "Динамо". Перед этой встречей петербуржцы единолично лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая на три очка ЦСКА.
Широков: поражение от "Крыльев" только положительно может сказаться на "Зените". Захотят отыграться
Экс-полузащитник "Зенита" Роман Широков поделился мнением о том, как на "Зените" скажется поражение от "Крыльев Советов" в Кубке России.
Фото: Известия