"К сожалению, две игры, которые мы провели на неделе — кубковую с ЦСКА и сегодня с "Ахматом", мы в концовке отыгрались, отдали очень много сил, и потом нам не хватает какого?то хладнокровия. Потому что по качеству, по отдаче мы не заслуживали, наверное, этого поражения. Что сегодня, что в кубковом матче с ЦСКА", - цитирует Гончаренко "Матч ТВ".
"Урал" принимал "Ахмат" в стартовом матче 10-го тура РПЛ (1:2). Единственный гол в составе екатеринбуржцев забил Быковский. После этого поражения "Урал" остался на предпоследнем месте в чемпионате России. За 10 туров команда одержала всего одну победу в РПЛ. Ранее на этой неделе "Урал" проиграл ЦСКА во втором туре Кубка России (1:2).
Напомним, Виктор Гончаренко возглавил "Урал" по ходу этого сезона. Ранее он уже тренировал екатеринбуржцев в 2015 году.
Гончаренко: мы не заслуживали поражения. Что сегодня, что в кубковом матче с ЦСКА
Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от "Ахмата" (1:2).
Фото: ФК "Урал"