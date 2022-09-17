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"Против таких команд всем сложно играть". Федотов – о поражении от "Торпедо"

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ против "Торпедо" в "Лужниках".
Фото: ПФК ЦСКА
"Торпедо" играет низким блоком? Против таких команд сложно играть всем… Согласен с вами, что позиционная атака — непростая деталь… Понимали, что команда будет закрыта, но мы создали моментов шесть из вратарской площади", - заявил тренер.

ЦСКА в матче с "Торпедо" потерпел второе поражение в этом сезоне. До этого подопечные Владимира Федотова не смогли набрать очков в поединке с "Зенитом".

"Армейцы" заработали 20 баллов в 10-ти матчах Российской Премьер-лиги и занимают второе место в турнирной таблице.


ЦСКА Федотов
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