"Торпедо" играет низким блоком? Против таких команд сложно играть всем… Согласен с вами, что позиционная атака — непростая деталь… Понимали, что команда будет закрыта, но мы создали моментов шесть из вратарской площади", - заявил тренер.
ЦСКА в матче с "Торпедо" потерпел второе поражение в этом сезоне. До этого подопечные Владимира Федотова не смогли набрать очков в поединке с "Зенитом".
"Армейцы" заработали 20 баллов в 10-ти матчах Российской Премьер-лиги и занимают второе место в турнирной таблице.
"Против таких команд всем сложно играть". Федотов – о поражении от "Торпедо"
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ против "Торпедо" в "Лужниках".
Фото: ПФК ЦСКА