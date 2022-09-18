"С финансовой стороны мы были близки по новому формату Кубка России к нашим ориентирам, ожидаемым цифрам. Неудобное время начала матчей связано с еврокубками? РФС приводит именно такой аргумент — УЕФА не позволяет проводить матчи с накладкой по времени на еврокубки", — цитирует функционера Sport24.
Напомним, в нынешнем сезоне Кубок России проводится в измененном формате. Клубы Российской Премьер-лиги начинают выступление в турнире с группового этапа, после чего по две лучшие команды от каждой группы отбираются в 1/4 финала соревнования.
Действующим обладателем Кубка страны является "Спартак". Столичный коллектив под руководством Паоло Ваноли в финальном поединке оказался сильнее московского "Динамо" - встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.
Гендиректор "Динамо" объяснил неудобное время начала матчей Кубка России
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров поделился мнением об измененном формате Кубка России.
Фото: РФС