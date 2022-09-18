Встреча на стадионе "Фишт" завершилась со счетом 1:1. Сочинцы пропустили первыми - на 5-й минуте отличился защитник гостей Евгений Морозов. Спустя 6 минут полузащитник Кристиан Нобоа забил ответный мяч. С 70-й минуты воронежцы играли в меньшинстве - за две желтые был удален Матвей Ивахнов.
"По-моему, мы определено потеряли очки в матче с "Факелом". Должны были спокойно набирать 3 очка. Футболом, конечно, тяжело это назвать. Но у "Факела" другого варианта играть нет, кроме как биться, куваться. А там уже где-то будет какой-то шанс со стандарта зацепиться", - цитирует Рубашко "СЭ".
"Сочи" после этого матча в своем активе имеет 17 очков, южане занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Факел", набрав в 10 матчах 8 очков, идет на 14-й строчке.
Гендиректор "Сочи" - об игре "Факела": футболом, конечно, это трудно назвать
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал результат матча 10-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Факелом".
Фото: ФК "Факел"