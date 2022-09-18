"Плохой результат для "Локомотива". Как улучшить результаты? Мы просто должны больше работать", - цитирует французского нападающего "Чемпионат".
"Локомотив" одержал лишь две победы в 12-ти встречах нынешнего сезона – над "Химками" и "Оренбургом". Днем ранее подопечные Йозефа Циннбауэра оказались слабее "Спартака" в 10-м туре чемпионата России – 0:1.
Изидор рассказал, за счет чего "Локомотив" может улучшить результаты в РПЛ
Форвард "Локомотива" Вильсон Изидор высказался о том, как "железнодорожникам" улучшить статистику выступлений в Российской Премьер-лиге.
Фото: ФК "Локомотив"