Источник: "Крылья Советов" обратились в ЭСК РФС после матча с "Ростовом"

Футтбольный клуб "Крылья Советов" обратился в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС по итогам матча 10-го тура РПЛ против "Ростова".

Фото: ФК "Ростов"





Напомним, что игра 10 тура между "Ростовом" и "Крыльями Советов" закончилась победой первых со счетом 2:1. Первый гол был забит уже на первой минуте Байрамяном, который, вероятно, находится в офсайде. На 71-й минуте Евгеньев мог сравнять счет, но гол отменили из-за фола на Сильянове, который также поддается сомнению.



Источник: "Крылья Советов" обратились в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизоды на 1-й и 71-й минутах игры. Речь идет о голе "Ростова" и незасчитанном голе самарской команды.Напомним, что игра 10 тура между "Ростовом" и "Крыльями Советов" закончилась победой первых со счетом 2:1. Первый гол был забит уже на первой минуте Байрамяном, который, вероятно, находится в офсайде. На 71-й минуте Евгеньев мог сравнять счет, но гол отменили из-за фола на Сильянове, который также поддается сомнению.Источник: "Sport24"