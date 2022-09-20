– Не понимаю, какие вопросы к "Кальяри". Там его сбагрили, да и все. "Спартак" должен был внимательно смотреть. Велика ли потеря? Он вышел на поле в матче "Зенитом" – живот больше, чем у меня. Когда наберет форму, может быть, и поможет. Весной посмотрим, велика ли потеря. Пусть тренируется, набирает форму, приводит себя в порядок, – цитирует Широкова "РБ Спорт".
Кейта Бальде перешёл в "Спартак" в конце летнего трансферного окна на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был итальянский "Кальяри". 17 сентября стало известно о дисквалификации сенегальца за нарушение процедуры допинг-контроля, которая продлится до 5 декабря. Сейчас игрок не может даже тренироваться со своей командой. К тренировкам в составе "Спартака" он сможет вернуться только за 22 дня до истечения срока наказания.
Широков – о Кейта Бальде и его дисквалификации: у него живот больше, чем у меня. Пусть приводит себя в порядок
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Широков высказался о форме новичка красно-белых Кейта Бальде и его дисквалификации.
Фото: Global Look Press