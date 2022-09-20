11 сентября "Оренбург" в гостях проиграл "Зениту" со счетом 0:8.
"Зенит" - это клуб, который может играть с самыми большими европейскими командами. Конечно, никому не приятно проигрывать 0:8, но мы говорим об очень сильном сопернике.
Хотел бы Башич играть за "Зенит"? Конечно! Это мечта любого футболиста в русской лиге. Иван будет стремиться попасть в "Зенит" однажды", - приводит слова агента РБ Спорт.
Полузащитник Иван Башич перешел в "Оренбург" этим летом из клуба "Зриньски Мостар". За российский клуб 20-летний футболист провел в текущем сезоне 9 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи. Контракт Башича с "Оренбургом" рассчитан до лета 2025 года.
"Оренбург" в таблице РПЛ занимает 9-е место, имея в своем активе 12 очков.
Агент Башича: Иван будет стремиться попасть из "Оренбурга" в "Зенит"
Асхат Идризович, агент полузащитника "Оренбурга" Ивана Башича, рассказал о желании боснийца перейти в "Зенит".
Фото: ФК "Оренбург"