"Существует ли вероятность отъезда Бальде в связи с объявленной мобилизацией? Нет, Бальде не покинет Россию", - цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, ранее стало известно, что новичок "Спартака" Кейта Бальде дисквалифицирован до декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время игры за "Кальяри". В организме сенегальца при этом не обнаружили запрещенных веществ. Кроме того, футболисту запрещено не только выходить на поле, но и тренироваться в расположении красно-белых.
Кейта Бальде перебрался в "Спартак" в летнее межсезонье. После перехода он успел провести только один матч, выйдя на замену против "Зенита" (1:2).
Агент Бальде рассказал, может ли игрок "Спартака" покинуть Россию
Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы форварда "Спартака" Кейта Бальде, прокомментировал будущее его клиента.
Фото: ФК "Спартак"