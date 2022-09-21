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Гайич: любой футболист ЦСКА мог бы играть во французской Лиге 1

Защитник ЦСКА Милан Гайич сравнил уровень Российской Премьер-лиги (РПЛ) и французской Лиги 1.
Фото: ПФК ЦСКА
Гайич с 2015 по 2019 год защищал цвета французского "Бордо".

"Не знаю, как сравнить эти чемпионаты. Во Франции я играл еще ребенком. РПЛ и Лига 1 - первенства абсолютно разного типа.

Кто бы из ЦСКА смог заиграть во Франции? Каждый игрок нашей команды", - приводит слова Гайича Sport24.

Защитник Милан Гайич перешел в ЦСКА минувшим летом на правах свободного агента. Предыдущим клубом 26-летнего футболиста была "Црвена Звезда". В текущем сезоне серб провел 12 матчей за армейцев во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативный пас.

ЦСКА в 10 матчах РПЛ набрал 20 очков и занимает 3-е место в таблице чемпионата России.


Гайич ЦСКА
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