Гайич с 2015 по 2019 год защищал цвета французского "Бордо".
"Не знаю, как сравнить эти чемпионаты. Во Франции я играл еще ребенком. РПЛ и Лига 1 - первенства абсолютно разного типа.
Кто бы из ЦСКА смог заиграть во Франции? Каждый игрок нашей команды", - приводит слова Гайича Sport24.
Защитник Милан Гайич перешел в ЦСКА минувшим летом на правах свободного агента. Предыдущим клубом 26-летнего футболиста была "Црвена Звезда". В текущем сезоне серб провел 12 матчей за армейцев во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативный пас.
ЦСКА в 10 матчах РПЛ набрал 20 очков и занимает 3-е место в таблице чемпионата России.
Гайич: любой футболист ЦСКА мог бы играть во французской Лиге 1
Защитник ЦСКА Милан Гайич сравнил уровень Российской Премьер-лиги (РПЛ) и французской Лиги 1.
Фото: ПФК ЦСКА