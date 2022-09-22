"С Игорем все нормально, чувствует себя хорошо. Могу сказать, что на сегодня операция ему не требуется. К сожалению, всю осеннюю часть Игорь пропустит. Он держится молодцом", — цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, Дивеев получил повреждение во втором тайме матча 10-го тура РПЛ против "Торпедо" и не смог продолжить игру – его заменил форвард Антон Заболотный. После поединка у футболиста диагностировали перелом большеберцовой кости. На восстановление после травмы уйдет минимум три месяца.
Агент Дивеева рассказал, потребуется ли защитнику ЦСКА операция
Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о самочувствии футболиста после полученной травмы.
Фото: ПФК ЦСКА