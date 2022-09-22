"Какую поставил бы оценку по качеству игры в РПЛ? На троечку пока. Не так много исполнителей, на которых хочется идти на стадион. Разве что в "Зените" такие сейчас есть. Но это связано с тем, что многие качественные игроки покинули наш турнир этим летом", - цитирует функционера "РБ Спорт".
По итогам 10-ти туров чемпионата России в таблице с 26-ю очками в активе лидирует действующий чемпион страны "Зенит". На второе место вышел "Ростов" - южане набрали 22 балла. На третью строчку опустился ЦСКА, на счету "армейцев" 20 очков.
Сезон национального первенства возобновится после перерыва на игры сборных – первые матчи 11-го тура пройдут 2 октября.
Орещук: качество игры в РПЛ оценю на троечку. Не так много исполнителей, на которых хочется идти на стадион
Экс-спортивный директор "Динамо" Роман Орещук оценил первую треть нынешнего сезона Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Динамо"