"В нынешней ситуации российские футболисты могут забыть о существовании Европы - их туда больше не будут приглашать. В ближайшее время точно. Они там не нужны, и звать их никто не будет. Можно сказать, это катастрофа", - цитирует Петржелу РБ Спорт.
В настоящий момент Александр Головин выступает за "Монако", Артем Дзюба - за "Адана Демирспор", Магомед Оздоев - за "Фатих Карагюмрюк", Александр Кокорин - за кипрский "Арис", Алексей Миранчук - за "Торино", Никита Хайкин - за "Буде-Глимт", а Станислав Черчесов возглавляет венгерский "Ференцварош".
В феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой. На этой неделе стало известно, что сборная России не будет допущена до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2024, а значит пропустит и финальную часть континентального первенства.
Петржела: российские футболисты могут забыть о существовании Европы. Они там не нужны
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела заявил, что российских игроков больше не будут приглашать в европейские клубы.
Фото: Getty Images