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Петржела: российские футболисты могут забыть о существовании Европы. Они там не нужны

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела заявил, что российских игроков больше не будут приглашать в европейские клубы.
Фото: Getty Images
"В нынешней ситуации российские футболисты могут забыть о существовании Европы - их туда больше не будут приглашать. В ближайшее время точно. Они там не нужны, и звать их никто не будет. Можно сказать, это катастрофа", - цитирует Петржелу РБ Спорт.

В настоящий момент Александр Головин выступает за "Монако", Артем Дзюба - за "Адана Демирспор", Магомед Оздоев - за "Фатих Карагюмрюк", Александр Кокорин - за кипрский "Арис", Алексей Миранчук - за "Торино", Никита Хайкин - за "Буде-Глимт", а Станислав Черчесов возглавляет венгерский "Ференцварош".

В феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой. На этой неделе стало известно, что сборная России не будет допущена до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2024, а значит пропустит и финальную часть континентального первенства.


Петржела
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