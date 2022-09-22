– Держу связь с игроками сборной. Поздравлял с чемпионством сборников из "Зенита" — устал уже поздравлять. Каждый год одну и ту же эсэмэску нажимаю! (Улыбается.) Сможет ли с ними кто-то конкурировать в этом сезоне? Есть "Зенит", это уровень. Понятно, что конкурентная среда имеется, но чемпион играл и победил уже и ЦСКА, и "Спартак", и "Динамо". Если сама команда из Санкт-Петербурга даст такую возможность, то конкуренты будут приближаться. А если не даст, то им будет сложно, – цитирует Черчесова "СЭ".
После десяти сыгранных туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиге. В активе команды из Санкт-Петербурга 26 очков и ноль поражений. В предыдущем туре команда Сергея Семака обыграла в гостях московское "Динамо" (0:2). В следующем туре, после международной паузы, "Зенит" сыграет с "Ростовом" Валерия Карпина (2 октября в Санкт-Петербурге), который идет на втором месте, отставая от текущего лидера на четыре очка. Клуб из Ростова в предыдущем туре дома обыграли самарские "Крылья Советов" со счётом 2:1, и тоже ещё не проигрывали в текущем сезоне.
Черчесов: уже устал поздравлять с чемпионством сборников из "Зенита". Каждый год одну и ту же эсэмэску нажимаю!
Главный тренер "Ференцвароша", а ранее сборной России по футболу, Станислав Черчесов прокомментировал частое чемпионство "Зенита" в РПЛ.
Фото: ТАСС