– Я абсолютно справедливо начал этот сезон на скамейке. Посмотри весеннюю часть прошлого сезона. Ещё начиная с матча с "Бетисом". Я уже говорил, что у меня вообще была мысль закончить. Ода неплохо смотрелся в мае, потом хорошо провёл предсезонку, так что справедливо начал сезон в основе, – приводит слова Кержакова "Чемпионат".
Михаил Кержаков принимал участие в семи из десяти играх за "Зенит" в текущем сезоне Российской премьер-лиге. В двух кубковых играх ворота защищал бразильский новичок Иван. Одоевский начинал сезон в статусе основного голкипера команды, провёл в основе 4 игры, получил красную карточку в первом тайме встречи с грозненским "Ахматом" и больше не появлялся на поле. Сообщается, что Даниил травмирован. Михаил был впервые за свою карьеру вызван на учебно-методические сборы национальной команды.
Михаил Кержаков рассказал о конкуренции с Одоевским в "Зените"
Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков объяснил, почему начал сезон на скамейке запасных.
Фото: Чемпионат.com