"Хотел ли Дзюба сменить обстановку? Это 100%. Но насчёт другой страны, думаю, 50 на 50. Хотя ещё за несколько туров до конца прошлого сезона он мне сказал, что поедет в Турцию. Поэтому для меня этот переход не стал сюрпризом", - цитирует Кержакова "Чемпионат".
Напомним, в мае этого года у Дзюбы истек контракт с "Зенитом", после чего он покинул сине-бело-голубых. Нападающий несколько месяцев занимался поиском нового клуба пока не подписал соглашение с турецким "Адана Демирспор". Он удачно дебютировал за новую команду, отметившись голом в первой встрече, но после этого не сумел выиграть конкуренцию за место в старте.
В последних двух матчах Дзюба даже не выходил на поле, все 90 минут оставаясь на скамейке запасных.
Михаил Кержаков: Дзюба за несколько туров до конца прошлого сезона сказал мне, что поедет в Турцию
Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков рассказал, что не был удивлен отъезду Артема Дзюбы в чемпионат Турции.
Фото: ФК "Зенит"