"Удивляют ли жалобы топ-клубов на судей после матчей с нами? По конкретным матчам этого сезона – да. Я читал комментарии людей из "Динамо" – это же просто несправедливо. А "Локомотиву" на что жаловаться? Считаю, что в их случае это просто неуместно. Я не видел, чтобы мы кого-то обыграли за счёт судей", - цитирует Кержакова "Чемпионат".
"Зенит" лидирует в РПЛ после десяти туров. В активе команды Сергея Семака 26 набранных очков из 30 возможных, она опережает на 4 зачетных балла "Ростов", идущий вторым. В нынешнем сезоне петербуржцы обыграли все московские команды: ЦСКА (2:1), "Спартак" (2:1), "Динамо" (2:0), "Локомотив" (5:0) и "Торпедо" (2:0).
В последних четырех сезонах сине-бело-голубые четырежды подряд становились чемпионами России.
Михаил Кержаков: не видел, чтобы "Зенит" кого-то обыграл за счет судей
Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков отреагировал на жалобы других клубов на судейство после матчей с его командой.
Фото: ФК "Зенит"