"Не соглашусь, что Сафонов лучше других вратарей в РПЛ. Мне нравится Адамов из "Сочи", Ванька Ломаев тоже неплохой. Ещё Худяков хороший парень. Но считаю, что у каждого клуба должен быть приоритет на своих игроков. Тем более когда нет еврокубков", - приводит слова Кержакова "Чемпионата".
Матвей Сафонов является воспитанником "Краснодара". Голкипер дебютировал за "быков" в 2017 году. С тех пор он провел за команду 120 матчей, в которых пропустил 146 мячей и 34 раза оставил свои ворота на замке. В нынешнем сезоне на счету Сафонова 14 пропущенных мячей и три "сухих" матча за 10 матчей в РПЛ.
Кержаков не согласился, что Сафонов - лучший вратарь РПЛ
Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков отреагировал на мнение, что Матвей Сафонов из "Краснодара" является лучшим вратарем РПЛ.
Фото: сборная России по футболу