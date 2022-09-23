"Травма Кайо оказалась несерьезной, с ним все хорошо. К следующему матчу он будет готов. Мобилизация в России? На эту тему мы пока ничего говорить не будем", - цитирует Хеновеса "РБ Спорт".
Напомним, Кайо выступает за "Краснодар" с 2019 года. В нынешнем сезоне бразилец провел 6 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых не отмечался результативными действиями. В последнем туре чемпионата России защитник вышел в стартовом составе команды против "Химок" (3:1), но был заменен после перерыва. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кайо в 2 млн евро.
В ближайшем матче "Краснодар" сыграет с "Пари НН" в 3-м туре Кубка России.
Агент Кайо сообщил, что защитник будет готов к следующему матчу "Краснодара"
Агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника "Краснодара" Кайо Панталеао, рассказал о готовности его клиента после травмы.
Фото: ФК "Краснодар"