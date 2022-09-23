"У него были планы на следующий сезон, размышлял об этом. Он жил, горел работой в клубе. Порой переживания были очень сильными. По мне, произошедшее с ним несправедливо. Надеюсь, скоро он вернётся к работе. "Локомотив"? Не знаю, но это было бы неплохо", – цитирует голкипера "Чемпионат".
"Пари Нижний Новгород" объявил о назначении Александра Кержакова главным тренером летом 2021 года – после того, как нижегородцы вышли в Российскую Премьер-лигу. По итогам завершившегося сезона коллектив оказался на 11-м месте в таблице национального первенства. Контракт с Кержаковым продлевать не стали.
На данный момент наставником "Пари НН" работает Михаил Галактионов. После 10-ти туров команда занимает 9 место в чемпионате.
М. Кержаков: произошедшее с братом в "Пари НН" несправедливо
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков поделился мнением о ситуации с увольнением брата Александра с поста главного тренера "Пари Нижнего Новгорода".
Фото: РПЛ