"Только мы сами можем помешать "Зениту" взять чемпионство. Конкуренты? ЦСКА, "Ростов". Будет не самый приятный выезд в "Сочи". Но это конкретный матч, на дистанции мы можем проиграть только себе", - цитирует Кержакова "Чемпионат".
"Зенит" становится чемпионом Российской Премьер-лиги на протяжении последних четырех сезонов к ряду. В нынешнем розыгрыше национального первенства подопечные Сергея Семака также лидируют в турнирной таблице, на счету петербуржцев – 26 очков в 10-ти матчах.
2 октября "Зенит" в Санкт-Петербурге встретится с "Ростовом".
Голкипер "Зенита" назвал 2 клуба, которые могут побороться с сине-бело-голубыми за чемпионство
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков поделился мнением о конкуренции в борьбе за титул чемпионов России.
Фото: ФК "Зенит"