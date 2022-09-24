- "Спартак" играл то ли с "Кубанью", то ли еще с кем-то. Я подавал мячи и в эпизоде быстро отдал мяч соперникам. Мяч быстро ввел, тут же аут, подача и гол. А тогда "Спартак" тренировал Валерий Карпин. И после этого пропущенного гола он давал установку, чтобы мы медленнее давали мяч сопернику, а своим - наоборот, быстрее. Он меня тренировал в «Ростове», я Карпину эту историю так и не рассказал, - передает слова Малярова Metaratings.ru.
25-летний правый защитник калининградской "Балтики" Кирилл Маляров получил футбольное образование в клубной академии московского "Спартака", но в возрасте 16 лет перешел в систему нижегородской "Волги", после чего выступал также за "Динамо-2", "Олимпиец", "Нижний Новгород". С августа 2019 года футболист выступал за "Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина, но в январе 2020 года контракт с Маляровым был расторгнут. За желто-синих Маляров провел 1 матч в Кубке России, в котором отметился голевой передачей.
Маляров рассказал, как после его действий Карпин начал давать специальные установки болбоям "Спартака"
Защитник "Балтики" Кирилл Маляров рассказал об установках болбоям, которые начал давать Валерий Карпин во времена работы главным тренером "Спартака".
Фото: ФК "Ростов"