– Что происходит в "Локомотиве"? Я сейчас от клуба отключился. У меня другие мысли в голове были. Приеду в расположение клуба, посмотрим. В "Локомотиве" есть молодые, которые не осознают, что это клуб, который должен бороться за первое место. И до сих пор не осознают. Что с этим делать? Не знаю. Я каждый раз об этом говорю. Они не воспринимают это, – цитирует Баринова "СЭ".
По итогам десяти сыгранных туров "Локомотив" идет на двенадцатом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команде, капитаном которой является Дмитрий Баринов, удалось набрать девять очков в десяти матчах. Баринов в текущем сезоне принял участие в двух играх Кубка России и девяти играх РПЛ. Один из туров он пропустил из-за дисквалификации за полученную красную карточку. Результативными действиями не отмечался.
Баринов рассказал о том, что молодые игроки "Локомотива" не воспринимают его слова
Капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов высказался о происходящем в "Локомотиве" и взаимопонимании с молодыми одноклубниками.
Фото: ФК "Локомотив"