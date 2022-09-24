– Отмечу "Ростов" и "Химки". Для меня это самые интересные команды в РПЛ. Их специфика заключается в том, что они высоко поднимают вратаря, получается лишний игрок в поле. С ними было очень интересно играть, – приводит слова Ломаева "Р-Спорт".
По итогам десяти сыгранных туров Российской премьер-лиги "Крылья Советов" занимают 11-е место в турнирной таблице, "Ростов" идет на втором месте, а "Химки" – на 13-м. В предыдущем туре "Крылья Советов" на выезде уступили "Ростову" со счетом 1:2, а с "Химками" до этого (также на выезде) сыграли вничью 0:0.
Ломаев: "Ростов" и "Химки" – самые интересные команды в РПЛ
Голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев рассказал о клубах РПЛ, чья игра ему симпатизирует.
Фото: РПЛ