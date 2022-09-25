По сведениям источника, 19-летний хавбек успеет восстановиться от травмы колена и будет готов сыграть против коллектива из Грозного. Сообщается, что участие футболиста в кубковом поединке с "Оренбургом" под вопросом – тренерский штаб бело-голубых примет решение незадолго на встречи.
Напомним, Захарян повредил колено в матче 10-го тура Российской Премьер-лиги между "Динамо" и "Зенитом". По этой причине он досрочно покинул расположение сборной России.
Москвичи встретятся с "Оренбургом" 28 сентября, стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. Игра с "Ахматом" запланирована на 2 октября.
Источник: Sport24
Источник назвал сроки восстановления Захаряна от травмы. Участие в матче с "Оренбургом" под вопросом
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян может принять участие в матче 11-го тура РПЛ против "Ахмата".
Фото: ФК "Динамо"