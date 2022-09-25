"Он не хуже Джикии". Полузащитник "КАМАЗа" назвал одноклубника, который способен заиграть в сборной России

Полузащитник "КАМАЗа" Александр Гаглоев поделился мнением о том, кто из его одноклубников в будущем способен заиграть на уровне РПЛ.

Фото: ФК "Спартак"





Защитник Николай Толстопятов является воспитанником академии "Спартака". Он еще не дебютировал за основную команду красно-белых. Этот сезон Толстопятов проводит в аренде в "КАМАЗе", где провел восемь матчей во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Срок аренды Николая истекает в конце сезона, а контракт со "Спартаком" рассчитан до лета 2024 года. В этом году Толстопятову исполнилось 20 лет. "Думаю, что центральный защитник Николай Толстопятов. Дай бог, будет так играть, что через год вернется в " Спартак ". Хоть он у нас в аренде, но сейчас, на мой взгляд, Николай не хуже Джикии. Еще Шамкин у нас с " Зенита " в аренде и тоже показывает неплохой результат, забил уже несколько мячей", - цитирует Гаглоева "Metaratings" Защитник Николай Толстопятов является воспитанником академии "Спартака". Он еще не дебютировал за основную команду красно-белых. Этот сезон Толстопятов проводит в аренде в "КАМАЗе", где провел восемь матчей во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Срок аренды Николая истекает в конце сезона, а контракт со "Спартаком" рассчитан до лета 2024 года. В этом году Толстопятову исполнилось 20 лет.