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Соломатин: чемпионская гонка в РПЛ еще продолжается, "Зенит" пока не чемпион

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин высказался о результатах "армейцев" и конкуренции за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
ЦСКА еще будет бороться за первое место. Да, проиграли "Торпедо" в последнем матче, но такие игры бывают. Нужно это пережить и идти дальше. Лично я считаю, что чемпионская гонка еще продолжается. "Зенит" пока не чемпион, – передает слова Соломатина "РБ Спорт".

По итогам десяти сыгранных туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (20 очков), ЦСКА идет на третьем месте (20 очков). В предыдущем туре клуб из Санкт-Петербурга на выезде обыграл московское "Динамо" (2:0), а "армейцы" уступили футбольному клубу "Торпедо" в "Лужниках" (0:1). В следующем туре "Зенит" сыграет дома с "Ростовом", который идет вторым в РПЛ.


Соломатин Зенит РПЛ ЦСКА
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