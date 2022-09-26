Ранее сегодня стало известно, кто войдет в новый совет директоров красно-белых. Матыцин стал председателем совета директоров столичного клуба.
"Нашей первоочередной задачей является создание более прозрачного коллегиального механизма принятия решений и распределения финансирования. При ее реализации мы будем опираться на управленческую модель "Лукойла". Коллегиальное управление будет осуществляться с учетом мнения авторитетных футбольных экспертов", - цитирует Матыцына ТАСС.
Также Матыцын рассказал, что сейчас решаются вопросы по спортивной, медицинской, инфраструктурной частям, вопросам безопасности и корпоративного управления.
Напомним, ранее стало известно, что "Лукойл" купил 100% акций красно-белых. Леонид Федун покинул пост президента столичного клуба. Он не будет принимать участие в управлении "Спартаком". Федун стал владельцем "Спартака" в 2004-м году. За время его правления столичным клубом "Спартак" по разу выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В прошлом сезоне красно-белые финишировали на 10-м месте.
Матыцын: первоочередной задачей является создание прозрачного механизма принятия решений
Первый вице-президент "Лукойла" Александр Матыцын прокомментировал состав нового совета директоров "Спартака".
Фото: пресс-служба "Лукойла"