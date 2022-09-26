Текущий сезон Российской премьер-лиги не будет в ближайшее время приостановлен, сообщают СМИ со ссылкой на источники в РФС и РПЛ.
По данным источника издания в Российском футбольном союзе, футбол в настоящее время может стать мощной объединяющей духоподъемной силой.
Ранее председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев допустил возможную приостановку текущего розыгрыша Российской премьер-лиги.
Источник: РБК
Источник: приостановки РПЛ в ближайшее время не будет
По данным СМИ, чемпионат России в ближайшее время не будет приостанавливаться.
Фото: РПЛ