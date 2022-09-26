Арбитр Иванов: нас ниоткуда не отстраняли, просто приостановили назначения

Российский судья ФИФА Сергей Иванов подтвердил, что УЕФА не выплатил гонорар его бригаде за работу на февральском матче Лиги конференций.

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Иванов 24 февраля работал на стыковом матче Лиги конференций "Буде-Глимт" - "Селтик" (2:0). УЕФА не может перевести деньги из-за проблем с платежами через российские банки. Иванов должен получит 3 тысячи евро.



"УЕФА до сих пор не заплатил нам за февральский матч Лиги конференций. А так ниоткуда нас не отстранили, просто написано, что мы приостановлены в назначениях. УЕФА при этом с нами связь не обрывает - присылает материалы, мы участвуем в онлайн?семинарах", - цитирует Иванова



Отметим, что на данный момент российские арбитры не получают назначений на матчи под эгидой УЕФА. Организация объясняла это тем, что у российских судей могут возникнуть проблемы при выезде за границу. Ранее сегодня появилась информация , что российские арбитры Сергей Карасев и Сергей Иванов до сих пор не получили гонорары за свои февральские матчи в еврокубках.Иванов 24 февраля работал на стыковом матче Лиги конференций "Буде-Глимт" - "Селтик" (2:0). УЕФА не может перевести деньги из-за проблем с платежами через российские банки. Иванов должен получит 3 тысячи евро."УЕФА до сих пор не заплатил нам за февральский матч Лиги конференций. А так ниоткуда нас не отстранили, просто написано, что мы приостановлены в назначениях. УЕФА при этом с нами связь не обрывает - присылает материалы, мы участвуем в онлайн?семинарах", - цитирует Иванова Матч ТВ Отметим, что на данный момент российские арбитры не получают назначений на матчи под эгидой УЕФА. Организация объясняла это тем, что у российских судей могут возникнуть проблемы при выезде за границу.