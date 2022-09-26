- Да, с Англией очень непростые сейчас отношения, и это назначение немножко настораживает. Хотя, может, он поддерживает политику нашей страны? Мы ведь тоже этого не знаем. Но если абстрагироваться и смотреть со стороны - конечно, "режет" то, что мы приглашаем специалиста из страны, с которой у нас натянутые отношения, - передает слова Кузьмичева "РБ Спорт".
26 сентября московский "Спартак" объявил о назначении на должность спортивного директора 52-летнего англичанина Пола Эшуорта. Прежним спортивным директором красно-белых был итальянец Лука Каттани, работу которого в отношении спартаковской молодежи ранее критиковал в СМИ Владимир Кузьмичев.
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Кузьмичев - о назначении в "Спартак" британца Эшуорта: может, он поддерживает политику нашей страны?
Экс-куратор системы подготовки молодежи "Спартака" Владимир Кузьмичев прокомментировал назначение на должность спортивного директора красно-белых англичанина Пола Эшуорта.
Фото: ФК "Спартак"