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В "Зените" объяснили, почему Барриос может пропустить матч Кубка против "Спартака"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о готовности полузащитника Вильмара Барриоса сыграть против "Спартака" в Кубке России.
Фото: ФК "Зенит"
"Вильмар Барриос может пропустить матч против «Спартака» в рамках Кубка России из-за длительного перелета после игры за сборную", - цитирует функционера "Матч ТВ".

Барриос в сентябре был вызван в сборную Колумбии – национальная команда провела товарищеский матч с Гватемалой, 28-летний хавбек участие в поединке не принимал.

"Зенит" в Москве встретится со "Спартаком" в рамках третьего тура группового раунда Кубка России. Матч запланирован на 29 сентября и начнется в 20:30 по столичному времени.


Барриос Зенит Спартак Кубок России
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