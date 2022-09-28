– Хочется повторить результат прошлого сезона. Глобальной цели нет, но надо побеждать в каждой игре, – приводит слова Макарчука "РБ Спорт".
По итогам десяти сыгранных туров "Сочи" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, в группе Кубка России с нулем очков в трех играх занимают последнее место. Вчера команда Макарчука проиграла в третьем туре Кубка России московскому ЦСКА (1:2).
Макарчук: глобальной цели у "Сочи" нет, но хочется повторить результат прошлого сезона
Игрок футбольного клуба "Сочи" и сборной России Артем Макарчук высказался о целях клуба на текущий сезон.
Фото: ФК "Сочи"