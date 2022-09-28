– У нас всегда есть цели: выиграть Кубок и чемпионат России. Мы хотим расти, выигрывать. У нас нет титула. Мы не побеждали в Кубке России. Тем более сейчас нет еврокубков. Это большой шанс для нас, проявить себя, взять трофей. Я думаю, мы спокойно это можем сейчас. Также нам по силам заняться место не ниже третьего в чемпионате. Это 100%. Слова экспертов, что мы ослабли? Они высказывают свое мнение, а мы выходим и доказываем в каждом матче, – передает слова Литвинова "Metaratings".
Футбольный клуб "Краснодар" после десяти сыгранных туров занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В ближайшем туре на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов" (3 октября, в понедельник). В Кубке России команда Сторожука лидирует с семью очками в группе, где также представлены "Локомотив", "Пари НН" и "Химки". Вчера "Краснодар" на своем поле обыграл "Пари НН" со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме – Кордобой и Олусегуном (85-я и 87-я минуты). До этого была гостевая победа над "Химками" (2:0) и ничья с "Локомотивом" в основное время (2:2) с поражением в серии пенальти (1:3).
Защитник "Краснодара" Литвинов: нам по силам выиграть Кубок России и занять место не ниже третьего в чемпионате
Защитник футбольного клуба "Краснодар" Вячеслав Литвинов заявил об амбициях клуба на текущий сезон РПЛ и розыгрыш Кубка России.
Фото: ФК "Краснодар"