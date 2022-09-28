– В плане адаптации в "Локомотиве" у меня нет никаких проблем. Многих парней я знал еще до прихода в клуб. Они помогают мне адаптироваться. Но сам я собой недоволен. Хочу большего. Я хочу быть лучше, чем был в "Краснодаре", – передает слова Игнатьева "Sport24".
Иван Игнатьев является воспитанником футбольного клуба "Краснодар", играл за основную команду с лета 2017 года по зиму 2020 года. В "Локомотив" перешел из казанского "Рубина" летом 2022 года, на правах свободного агента. Статистика Ивана в текущем сезоне – три игры в Кубке России без результативных действий, три забитых мяча и одна результативная передача в девяти матчах РПЛ. Все имеющиеся результативные действия были сделаны в домашней игре с "Оренбургом".
Иван Игнатьев: я недоволен собой, хочу большего. Хочу быть лучше, чем был в "Краснодаре"
Нападающий "Локомотива" высказался о своей текущей игровой форме, адаптации в новом клубе и амбициях.
Фото: РИА Новости