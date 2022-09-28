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Ротенберг: Федотов в какой-то момент перестал выходить на связь, на него я уже не рассчитывал

Президент "Сочи" Борис Ротенберг поделился подробностями ухода Владимира Федотова с поста главного тренера команды на аналогичный пост в ЦСКА.
Фото: РИА Новости
"Он молчал до последнего, вообще ничего не говорил. Говорил ли он, что остается? Нет, ничего [не сказал]. Просто перестал выходить на связь… Я понял, что он собирается уходить. Мы уже начали поиск другого тренера. Когда началась вся эта ситуация, на Федотова я уже не рассчитывал", - цитирует функционера "СЭ".

Напомним, Федотов возглавлял "Сочи" с января 2020 года по лето 2022-го. Под его руководством южане в минувшем сезоне впервые в своей истории стали серебряными медалистами Российской Премьер-лиги. После окончания чемпионата стало известно, что Федотов назначен главным тренером ЦСКА.

В новый тренерский штаб сочинцев вошел Вадим Гаранин, пост наставника коллектива занял Александр Точилин.


Сочи Ротенберг Б Федотов ЦСКА
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