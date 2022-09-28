"Футбол — это единственное, что сейчас даёт какие-то положительные эмоции. Слава богу, пока повестки близким не приходили", — цитирует футболиста "Чемпионат".
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.
Карпукас в нынешнем сезоне сыграл в 8-ми матчах Российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.
"Локомотив" днем ранее разгромил "Химки" в третьем туре групповой стадии Кубка России - 5:0.
Полузащитник "Локомотива" Карпукас: слава богу, повестки близким пока не приходили
Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас рассказал, коснулась ли ситуация с частичной мобилизацией его семьи.
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