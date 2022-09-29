"Нобоа мог покинуть "Сочи"? Крис — ключевой игрок. Он с удовольствием играет здесь. На него равняются молодые ребята. Он один из основных игроков, который растит нашу молодежь. Вот в игре с ЦСКА Ушатов хорошо сыграл — мне понравилось", - цитирует функционера "СЭ".
Напомним, летом "Сочи" покинул главный тренер Владимир Федотов и возглавил ЦСКА. Нобоа сообщал, что в межсезонье также мог сменить клубную прописку.
Нобоа сыграл в 10-ти матчах нынешнего сезона Российской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет 8 голов м результативную передачу.
Президент "Сочи" ответил на вопрос, мог ли Нобоа летом уйти из команды
Президент "Сочи" Борис Ротенберг высказался о вероятности ухода полузащитника южан Кристиана Нобоа вслед за Владимиром Федотовым.
Фото: ФК "Сочи"