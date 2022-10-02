- Нам сказали, что в ноябре могут быть матчи. Надеюсь, соберемся. А Валерий Георгиевич Карпин и вовсе прощался со словами: "Скоро увидимся". Относилось ли это ко всем? Думаю, только к игрокам "Зенита" и связано было с тем, что нам скоро играть с "Ростовом" (улыбается), - приводит слова Кругового Matchtv.ru.
2 октября в Санкт-Петербурге состоится матч 11 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Ростов", который будет иметь ключевое значение для распределения мест в турнирной таблице. Сине-бело-голубые лидируют с 26 очками в 10 матчах, желто-синие с 22 очками перед началом 11 тура занимали второе место, при этом обе команды не потерпели в чемпионате России ни одного поражения. Главный тренер сборной России Валерий Карпин является одновременно и главным тренером "Ростова".
Круговой рассказал, как Карпин попрощался в сборной России с игроками "Зенита"
Защитник "Зенита" и сборной России Данил Круговой рассказал о словах главного тренера национальной команды и "Ростова" Валерия Карпина при прощании с игроками.
Фото: РПЛ