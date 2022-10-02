"Легко ли ЦСКА конкурировать с "Зенитом"? В первую очередь нам надо сосредоточиться на себе, на наших недочетах, которые мы можем исправить", - цитирует Карраскаля "СЭ".
Напомним, "армейцы" накануне переиграли в гостях "Химки" (2:1). В составе ЦСКА голом отличился Федор Чалов, а еще один мяч в собственные ворота отправил Брайн Идову. Благодаря этой победе красно-синие обошли в турнирной таблице "Ростов", который сегодня сыграет с "Зенитом", и забрались на вторую строчку. В активе команды Владимира Федотова 23 набранных очка после 11 туров.
Карраскаль: конкуренция с "Зенитом"? Нам надо сосредоточиться на себе
Фото: ПФК ЦСКА