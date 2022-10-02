– Четче все стало, организованнее. Уровень концентрации на тренировках вырос. Вообще с приходом Гончаренко команда расцвела. Остался ли багаж Шалимова? Его вообще не осталось! Гончаренко настолько изменил тактику, схему, понимание и отношение, что от Шалимова уже нет ни следа, – приводит слова Эммерсона "Sport24".
По итогам одиннадцати сыгранных матчей "Урал" занимает предпоследнее (пятнадцатое) место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В предыдущем туре клуб из Екатеринбурга на выезде обыграл московский "Локомотив" со счетом 4:2. Свои два гола "железнодорожники" забили лишь в самом конце игры. Виктор Гончаренко возглавил команду по ходу текущего сезона, до него "Урал" тренировал Игорь Шалимов.
Защитник "Урала" Эммерсон: от Шалимова уже нет ни следа. С приходом Гончаренко команда расцвела
Защитник "Урала" Эммерсон рассказал об изменениях в команде с приходом нового главного тренера – Виктора Гончаренко.
Фото: РПЛ