– Говорят, что чемпионская гонка даже не начиналась? Не согласен. Отрыв "Зенита" от ЦСКА составляет всего 6 очков. Зимой еще "Спартак", наверное, усилится. А вот история с "Локомотивом" просто фантастическая! Ну настолько там все сейчас плохо... Впору проводить расследование, – передает слова Орлова "СЭ".
По итогам одиннадцати сыгранных туров и победы над "Ростовом" в одиннадцатом туре "Зенит" еще увереннее закрепился на первом месте (29 очков). ЦСКА идет вторым (23 очка), "Ростов" занимает третью строчку, имея 22 очка. У "Спартака" столько же очков, но четвертая позиция. Вчера красно-белые на выезде одержали волевую победу над "Пари НН" (2:1). В следующем туре "Спартак" дома примет самарские "Крылья Советов", они сыграют 9 октября, в воскресенье.
Орлов: чемпионская гонка в РПЛ завершена? Не спешите. "Спартак" усилится зимой
Комментатор и футбольный журналист Геннадий Орлов высказался о чемпионской гонке в РПЛ, а также прокомментировал положение дел в "Локомотиве".
Фото: РИА Новости