"Я не могу назвать его человеком, он неоднократно избивал меня, но сейчас это перешло все границы. Я больше не буду молчать и терпеть. Он сломал мне нос. Намеренно. Я вернулась после операции, у меня был гипс — и он снова травмировал мне его. Вдавливал рукой со всей силы всем весом, стоя надо мной, также с ноги бил со всей силы по другим частям тела", - сказала девушка.
Гоча Гогричиани выступает за "Балтику" с лета этого года. В нынешнем сезоне он провел 8 матчей, в которых не отмечался результативными действиями. Ранее форвард играл за "Акрон" и ивановский "Текстильщик". Кроме того, он находился в академиях "Ростова" и ЦСКА.
Контракт игрока с "Балтикой" рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 400 тысяч евро. В этом году ему исполнилось 22 года.
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева.
Девушка игрока "Балтики" Гогричиани обвинила его в избиении
Кристина Куддус, девушка форварда "Балтики" Гочи Гогричиани, обвинила игрока в домашнем насилии.
Фото: ФК "Балтика"