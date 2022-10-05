"Мы проводим внутреннее расследование. Пока у нас не будет неопровержимых фактов, мы с какими-то официальными заявлениями выступать не будем. Как только будут понятны какие-то итоги, выступим с заявлением", - цитирует Волженкина "Чемпионат"
Напомним, ранее сегодня Кристина Куддус - девушка Гочи Гогричиани, обвинила своего парня в домашнем насилии. По ее словам, футболист неоднократно поднимал на нее руку, в частности сломал ей нос и душил.
Гоча Гогричиани выступает за "Балтику" с лета этого года. В нынешнем сезоне он провел 8 матчей, в которых не отмечался результативными действиями. Ранее форвард играл за "Акрон" и ивановский "Текстильщик". Кроме того, он находился в академиях "Ростова" и ЦСКА.
Контракт игрока с "Балтикой" рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 400 тысяч евро. В этом году ему исполнилось 22 года.
В "Балтике" отреагировали на обвинения Гогричиани в домашнем насилии
Генеральный директор "Балтики" Кирилл Волженкин прокомментировал обвинение форварда калининградцев Гочи Гогричиани в избиении его девушки.
Фото: ФК "Балтика"