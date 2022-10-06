"Сафонов перерос уровень чемпионата России уже давно – это факт. Отпустят ли его – это уже вопрос к Галицкому. Мне бы хотелось посмотреть, как Матвей будет выступать в хорошем чемпионате за команды топ-3 лиг. Он уже готов принять такой вызов", - цитирует Баженова "Чемпионат".
Матвей Сафонов является воспитанником "Краснодара". Голкипер дебютировал за "быков" в 2017 году. С тех пор он провел за команду 120 матчей, в которых пропустил 146 мячей и 34 раза оставил свои ворота на замке. В нынешнем сезоне на счету Сафонова 14 пропущенных мячей и четыре "сухих" матча за 11 выходов на поле в РПЛ.
Баженов: Сафонов перерос уровень РПЛ. Хотелось бы посмотреть, как Матвей будет выступать за команды топ-3 лиг
Экс-форвард "Спартака" Никита Баженов считает, что голкиперу "Краснодара" Матвею Сафонову стоит попробовать себя в Европе.
Фото: ФК "Краснодар"