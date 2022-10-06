Подруга Гогричиани: после избиения я вызвала полицию. Она взяла объяснения и уехала. Даже не забрала Гочу в участок!

Кристина Куддус, пострадавшая от избиений футболиста "Балтики" Гочи Гогричиани, рассказала о деталях избиения и том, что произошло сразу после него.

Фото: livesport.ru





Гоча Гогричиани выступает за "Балтику" с лета 2022 года. В текущем сезоне провел восемь игр, результативными действиями не отметился. Ранее играл за "Акрон" и "Текстильщик", находился в академиях "Ростова" и – Первый раз он поднял на меня руку два месяца назад. На этот раз я нашла переписки Гочи с разными женщинами. Это пресекалось не раз, и я говорила, что уйду, что мне это не нужно. Мы попытались спокойно поговорить, но вспыхнул конфликт, он сразу перешел на повышенный тон. Сначала толкнул меня со всей силы ногой в телевизор, потом в вазу. После этого избил меня. Я вызвала полицию. Она взяла объяснения и уехала. Даже не забрала Гочу в участок! При том, что я на скорой поехала в больницу, – цитирует Куддус "Sport24" Гоча Гогричиани выступает за "Балтику" с лета 2022 года. В текущем сезоне провел восемь игр, результативными действиями не отметился. Ранее играл за "Акрон" и "Текстильщик", находился в академиях "Ростова" и ЦСКА . Соглашение 22-летнего футболиста с "Балтикой" на данный момент рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 400 тысяч евро. Сегодня стало известно, что клуб отстранил его от тренировочного процесса. "Балтика" идет на втором месте в Первой лиге, имея столько же очков, как и у "Алании", которая занимает лидирующую позицию. Кристина Куддус – бывшая профессиональная спортсменка, КМС по гандболу и фитнес-эксперт.